Il 28enne brianzolo ubriaco che causa un maxi tamponamento

Guidava con un tasso di alcol nel sangue pari quattro volte il limite consentito e ha causato un incidente. E' successo a Seregno, sabato sera. A finire nei guai è stato un ragazzo di 28 anni che, intorno alle 23.30, in corso Matteotti, all'altezza del civico 75, al volante della sua Volkswagen Polo ha causato un tamponamento a catena. Il 28enne è finito prima contro un'altra auto condotta da un uomo di 59 anni, residente in città e poi contro una minicar con a bordo un minorenne. Nel sinistro è rimasto così coinvolto anche un 16enne dei Desio.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale del comando di Seregno che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ed è apparso subito chiaro che il 28enne avesse assunto dell'alcol. Sottoposto all'alcotest è risultato che il ragazzo guidava con un tasso alcolemico pari a 2 g/l, quattro volte il limite previsto per legge. La serata alcolica finita col botto gli è costata una multa per aver causato il sinistro e una denuncia all'autorità giudiziaria in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Nessuna delle persone coinvolte fortunatamente ha riportato gravi conseguenze o ferite.

La serata di sabato è stata particolarmente "movimentata" per gli operatori della polizia locale di Seregno che sono intervenuti anche per un investimento di pedone in via Galilei, con un 43enne trasferito in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza e per alcune segnalazioni relative a schiamazzi nel centro.