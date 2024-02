Notte di sirene in Brianza tra incidenti stradali e intossicazioni etiliche

Notte di intenso lavoro per i soccorritori e le forze dell’ordine. Numerose le richieste di interventi quelle che ci sono state nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. L’intervento più grave poco dopo la mezzanotte, ad Agrate Brianza, per un drammatico schianto tra due furgoni con il trasferimento delle due persone rimaste ferite all’ospedale San Gerardo (il più grave) e al San Raffaele.

Come spesso succede nel fine settimana non sono mancati gli interventi per intossicazione etilica. Il primo, poco prima delle 2, a Cesano Maderno per soccorrere lungo la Strada statale dei Giovi un 19enne. L’invio dell’ambulanza in codice giallo, ma non è stato necessario trasferire il giovane in ospedale.

Il secondo intervento a Monza, intorno alle 2.15, in piazza San Paolo per soccorrere una donna di 41 anni che è stata poi trasferita in codice verde al Policlinico di via Amati per gli accertamenti del caso.

Il terzo intervento per intossicazione etilica è avvenuto a Desio, verso le 4.20, quando l’ambulanza si è diretta in Valassina per soccorrere una donna di 32 anni che è stata poi trasferita all’ospedale di Desio.

Poco prima delle 23 di sabato 10 febbraio a Giussano in via Prealpi c’è stato uno scontro tra due auto dove sono rimasti coinvolti due ragazzi di 22 e di 24 anni che sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.