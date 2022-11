Schianto contro il guardrail in tangenziale: uomo in arresto cardiaco

Un uomo trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere stato rianimato a seguito di uno schianto in auto contro il guard rail. L'incidente verso le 22 di lunedì 21 novembre sulla tangenziale est di Milano, all'altezza di Cologno Monzese, in direzione Milano.

Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e auto medica, e i vigili del fuoco, perché l'auto ha preso fuoco in conseguenza dell'impatto. L'automobilista, un 38enne italiano, è stato trovato in arresto cardiaco e rianimato dai soccorritori, che poi l'hanno trasportato al Niguarda in codice rosso.

Non è ancora chiaro perché il 38enne abbia finito per schiantarsi. Tra le ipotesi anche quelle di un improvviso malore. Il rogo della macchina è stato velocemente domato dai vigili del fuoco.