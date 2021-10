Incidente in tangenziale, un'auto ribaltata e una fuori strada: i soccorsi

Un'auto fuori strada, nei campi a ridosso della carreggiata e un altro veicolo ribaltato, tra le corsie. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 3 ottobre in Brianza. Poco dopo le 18.30 lungo la tangenziale Est tra la barriera di Agrate Brianza e Carugare due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Uno dei mezzi dopo l'impatto si è ribaltato. In seguito alle chiamate di emergenza giunte alla Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica per soccorrere cinque persone tra i 17 e i 36 anni. Nonostante il codice rosso di partenza dei mezzi di emergenza nessuna delle persone coinvolte risulta in gravi condizioni e le ambulanze sono ripartite in codice verde alla volta dei vicini ospedali.

In tangenziale sono giunti anche gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza per la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo le corsie in direzione sud.