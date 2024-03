Incidente in tangenziale Nord: 58enne in ospedale

Un mezzo pesante incidentato e traffico venerdì mattina lungo la tangenziale Nord. Pochi minuti prima delle 7 un camion, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un sinistro. La chiamata di emergenza è scattata alle 6.51 e all'altezza di Cinisello Balsamo, nel tratto tra la Sp 131 e la Sp151, è intervenuta un'ambulanza inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme alla polizia stradale.

L'autista, un uomo di 58 anni, è stato soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo. Il mezzo pesante incidentato, con danni alla cabina di guida, è stato recuperato e rimosso dal Soccorso Stradale Nuova Carrozzeria Bertani di Varedo il cui personale si è occupato di liberare il tratto per il ripritino della circolazione. Inevitabili, nell'ora di punta, sotto la pioggia, le ripercussioni sulla viabilità nel tratto. Nel sinistro non risultano altri veicoli coinvolti.