Guida dopo aver bevuto e causa incidente, denunciata donna

Si è messa al volante dopo aver alzato un po' il gomito e ha tamponato un'altra auto. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Seregno, in via Wagner: insieme ai mezzi di emergenza del 118 che non hanno riportato nessuno dei coinvolti in ospedale - perchè nessuno ha riportato ferite - sono intervenuti anche i carabinieri.

I militari, insospettiti da alcuni inequivocabili segnali nel comportamento della donna che era a bordo di una Fiat 500, hanno sottoposto la conducente all'alcoltest per verificare se fosse al volante sotto l'effetto di sostanze alcoliche. La signora, 38 anni, di Paderno Dugnano, è risultata positiva all'etilometro con un tasso di 1,6 g/l in corpo, confermato in entrambe le prove.