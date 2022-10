Guida ubriaco e si schianta contro un palo della luce e una recinzione

Si è messo al volante dopo aver bevuto e ha causato un incidente, finendo contro un palo della luce e una recinzione. E' successo nella notte tra venerdì e sabato quando a Carate Brianza i carabinieri della stazione cittadina sono intervenuti in via Milite Ignoto in seguito a un sinistro che vedeva coinvolta una Ford Focus.

Il mezzo, di proprietà di un 46enne residente a Briosco, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ed è uscito di strada, terminando la corsa contro un palo della luce e una staccionata.

Il conducente è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato essere al volante con un tasso di alcol nel sangue quasi quattro volte il limite consentito, con un valore di 1,9 g/l. Per il 46enne è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza ed è stata ritirata la patente di guida e il veicolo risulta sotto sequestro.