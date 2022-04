Ubriaco e senza patente si schianta in auto contro due ragazze, dopo 12 anni arriva l'arresto

Dodici anni fa l'incidente: nel cuore della notte si era andato a schiantare con la sua auto, ubriaco e senza patente, contro l'utilitaria su cui viaggiavano due ragazze. E adesso è arrivato il "conto" della giustizia con la condanna a otto mesi di reclusione da scontare ai domiciliari.

L'incidente e la denuncia

I fatti risalgono allo scorso 29 agosto del 2010 quando lungo viale Brianza, a Carate Brianza, un uomo di 35 anni mentre era alla guida della sua Autobianchi Y10 ha tamponato una Volkswagen Golf con a bordo due ragazze di 20 anni che, fortunatamente, erano rimaste illese. L'auto su cui viaggiava il 35enne era risultata priva di assicurazione e l’uomo era al volante senza patente e con un tasso alcolemico di oltre 2 g/l: quattro volte il limite consentito. All’epoca i militari dell’Arma lo avevano denunciato per guida in stato d’ebbrezza ed era stato sanzionato per le altre violazioni al codice della strada.

La condanna con i domiciliari

Oggi, dopo 12 anni, i carabinieri hanno di nuovo bussato alla porta dell’uomo che oggi ha 47 anni. Operaio, con precedenti anche per reati contro la persona e il patrimonio, ora dovrà scontare una condanna a otto mesi di reclusione ai domiciliari, nella sua abitazione di Seregno.