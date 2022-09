"Mi hanno investito", uomo soccorso in strada: la polizia cerca testimoni per rintracciare il pirata

Un uomo in ospedale e un investimento con diversi punti ancora da chiarire. La polizia locale a Brugherio è impegnata nelle indagini relative a un sinistro stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 28 settembre in via Monza. Intorno alle 9 è giunta alla centrale operativa una segnalazione relativa a un incidente: sul posto la pattuglia ha trovato un 47enne residente a Carugate che confermava di essere stato investito e lamentava dei dolori fisici dovuti all'urto.

Il 47enne è stato accompagnato in ospedale da una ambulanza giunta in codice verde e gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro per cui al momento non è ancora stato individuato il responsabile. Secondo quanto emerso l'investimento sarebbe avvenuto intorno alle 7 e proprio il lasso di tempo dilatato intercorso tra il momento dell'incidente e la segnalazione ha reso difficoltose le ricerche.

Ora la polizia locale, tramite il comandante Silvio Pavesi, ha diffuso un appello per rintracciare eventuali testimoni che possano aver assistito alla scena e possano fornire elementi utili alle ricerche. Saranno importanti anche i riscontri che arriveranno dall'analisi delle immagini dell'impianto di videosorveglianza del comune e dei varchi di accesso con la lettura delel targhe.