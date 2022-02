Incidente in Valassina, auto finisce fuori strada

Un'auto fuori strada e i soccorsi. Incidente stradale in Valassina nella serata di lunedì 7 febbraio. Intorno alle 22.30 un'Audi con un 21enne al volante, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo all'altezza dello svincolo di Briosco ed è uscita fuori strada.

Il mezzo - che al momento risulta l'unico veicolo coinvolto nel sinistro - ha terminato la corsa dopo aver abbattuto un cartello stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertati in codice rosso e i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno e alla polizia stradale. L'allarme poi è rientrato e le condizioni del giovane non sono apparse preoccupanti e non è stato necessario alcun trasferimento in ospedale.