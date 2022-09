Uomo investito a Monza, 39enne in ospedale

Soccorsi in azione nella serata di giovedì 22 settembre a Monza. Poco prima della mezzanotte in via Cavallotti un uomo a bordo di un monopattino è rimasto a terra, ferito, dopo un incidente. Il sinistro, secondo le prime informazioni, ha coinvolto anche un autocarro.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 23.41 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. In via Cavallotti giovedì sera è intervenuta anche la polizia locale del comando cittadino che si è occupata di effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Le condizioni del 39enne fortunatamente sono poi apparse meno gravi del previsto e l'uomo è stato accompagnato in codice giallo da un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.