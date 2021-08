Incidente all'incrocio a Monza, motociclista sbalzato a terra finisce in ospedale

Incidente all'incrocio a Monza, tra via Lecco e via Marelli, venerdì pomeriggio. Ad avere la peggio nello schianto che ha coinvolto una Toyota Yaris e un motociclo è stato un centauro di 66 anni che in seguito all'impatto è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra, sull'asfalto.

La chiamata di emergenza è scattata pochi minuti dopo le 17 e sul posto, all'altezza dell'intersezione con via Merelli, regolata da semaforo, è giunta una pattuglia della polizia locale insieme ai soccorsi del 118. Il 66enne è stato trasferito in ospedale in codice giallo, al San Gerardo di Monza.

La polizia locale cerca testimoni

E' al momento al vaglio degli agenti del comando di via Marsala l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e dalla polizia locale hanno indirizzato un appello per la ricerca di eventuali testimoni che abbiano assistito al sinistro. Secondo una prima ricostruzione pare che la collisione sia avvenuta al centro dell'incrocio impegnato dalla Yaris condotta da un 52enne originario del Lodigiano che impegnava l'intersezione proveniente da da viale Libertà. Alla sua sinistra sopraggiungeva un motociclo Aprilia con a bordo il 66enne che arrivava dal centro verso Villasanta e stava transitando in via Lecco.

In viaLecco venerdì pomeriggio è intervenuta una seconda pattuglia della polizia locale che si è occupata della gestione della viabilità nel tratto.