Incidente a Monza, schianto tra due auto

Incidente stradale in viale Cesare Battisti, a Monza, mercoledì pomeriggio. Pochi minuti prima delle 16 un'ambulanza della Croce Rossa di Brugherio è intervenuta lungo il vialone che porta alla Villa Reale dove due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all'altezza del Santuario della Chiesa del Carmelo.

Ingenti i danni alledue vetture che hanno impattato nella parte anteriore ma il sinistro per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti. Sono due le persone soccorse: si tratta di due donne di 64 e 44 anni. Nessuna di loro risulta in gravi condizioni e l'ambulanza ha effettuato un trasporto in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Per rilevare il sinistro e accertare le responsabilità sono intervenuti gli agenti agenti della polizia locale di Monza che hanno gestito anche la viabilità nel tratto. Il sinistro si è verificato lungo una delle principali arterie del capoluogo brianzolo, creando qualche inevitabile disagio al traffico.