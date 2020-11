Incidente all'incrocio in viale Cesare Battisti, dopo lo schianto auto si ribalta

Un'auto ribaltata - rimasta ferma in bilico sul fianco destro in mezzo a un'aiuola - e la corsa dei mezzi di emergenza. Incidente stradale nella serata di lunedì 2 novembre a Monza.

Pochi minuti prima delle 19 due vetture si sono scontrate lungo viale Cesare Battisti, all'altezza dell'intersezione con via Volta. Le cause all'origine del sinistro sono in fase di accertamento e sulla dinamica indaga la polizia locale di Monza, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco arrivati con un'autopompa e un carro soccorso dalla caserma del comando provinciale di via Murri.

A bordo dei veicoli coinvolti nello schianto c'erano un uomo di 43 anni e una donna di 57 e nessuno di loro a quanto risulta ha riportato gravi conseguenze in seguito al sinistro. In viale Cesare Battisti l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza preallertata in codice giallo: il mezzo di soccorso ha accompagnato in codice verde all'ospedale San Gerardo uno dei coinvolti per accertamenti.

Il sinistro ha creato qualche disagio alla circolazione in zona Villa Reale nella serata di lunedì a causa delle operazioni di soccorso e di rimozione delle vetture.