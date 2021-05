Tamponamento in viale delle Industrie a Monza, auto finisce nell'aiuola: due feriti

Un tamponamento tra due auto e una delle due vetture che finisce fuori strada, nell'aiuola spartitraffico al centro della carreggiata. Incidente stradale a Monza nel primo pomeriggio di giovedì 13 maggio.

Intorno alle 13.30 in viale delle Industrie, lungo le corsie in direzione Concorezzo, sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica insieme ai vigili del fuoco di Monza e alla polizia locale del capoluogo brianzolo. A scontrarsi in un tamponamento - per cause in corso di accertamento - sono state due autovetture che procedevano nello stesso senso di marcia.

Quattro le persone coinvolte nel sinistro: un ragazzo e una ragazza di 28 e 26 anni e una coppia di pensionati di 73 e 78 anni. Due di loro sono stati trasferiti in ospedale al San Gerardo in codice giallo e verde per accertamenti in seguito alle ferite riportate. Una delle due vetture dopo lo schianto è finita fuori strada, nell'avallamento al centro della carreggiata che funge da spartitraffico per separare le corsie di marcia di senso opposto.