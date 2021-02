Perde il controllo ed esce fuori strada con l'auto in viale delle Industrie: soccorso 29enne

Un'auto fuori strada, ferma in un campo, e un ragazzo di ventinove anni soccorso e trasferito con un'ambulanza in ospedale. Soccorsi in viale delle industrie a Monza nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno alle 13 e sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e alla polizia locale. In viale delle Industrie i soccorsi hanno trovato un'auto finita fuori strada, forse per un malore o un mancamento del conducente e nessun altro veicolo che sembrava fosse coinvolto nell'accaduto.

Il giovane è stato soccorso dai pompieri che hanno aiutato i sanitari a farlo uscire dall'abitacolo e poi trasferito in ambulanza in ospedale in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia locale.

FOTO - I soccorsi in viale delle Industrie