Incidente stradale in viale Libertà, scontro auto-moto: 60enne in ospedale

Ad avere la peggio è stata una donna in sella a un motociclo

Grave incidente stradale a Monza nel primo pomeriggio di martedì 13 aprile. In viale Libertà poco dopo le 14 sono intervenuti i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto un'auto e una moto con in sella una donna di sessant'anni che ha avuto la peggio nello schianto.

La donna in seguito all'impatto è finita a terra riportando un trauma all'arto inferiore con una frattura scomposta della tibia e un trauma facciale. I sanitari hanno prestato assistenza alla signora che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.