Incidente tra auto e monopattino nel parcheggio a Monza: 48enne al San Gerardo

Incidente giovedì pomeriggio in viale Lombardia a Monza. Poco dopo le 17 all'interno di un parcheggio dove si trovano un fast-food e un negozio, una vettura e un monopattino - per cause in corso di accertamento - si sono scontrati.

Ad avere la peggio stato un uomo di 48 anni sbalzato a terra in seguito all'impatto con il veicolo. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica che hanno soccorso il 48enne che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale del capoluogo brianzolo che ha effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.