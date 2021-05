Auto perde il controllo e finisce contro un palo, soccorsa coppia a Vimercate

Un'auto contro un palo e due persone in ospedale. Non hanno riportato fortunatamente gravi conseguenze marito e moglie, 48 e 46 anni, che nella nottata di domenica sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Vimercate, lungo la provinciale Monza-Trezzo.

Il sinistro è avvenuto nel comune di Vimercate e sembra abbia coinvolto solamente la Renault della coppia che a Vimercate, lungo la Sp2, ha perso il controllo, sbandando e finendo fuori strada contro un palo. In seguito all'impatto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Vimercate.

L'uomo e la donna sono stati trasferiti in ospedale ma le loro condizioni non risultano gravi. I rilievi per la ricostruzione del sinistro e per accertare le responsabilità sono stati invece affidati ai militari.