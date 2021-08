Auto sbanda e si schianta contro il guard-rail a Vimercate, tre ragazzi feriti

In ospedale, in codice giallo, sono finiti due ragazzi di 26 e una giovane di 24 anni. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco

Un'auto fuori strada e tre ragazzi feriti. Incidente stradale domenica sera a Vimercate, lungo la strada provinciale 215, all'altezza di via Moriano.

Una Opel Corsa con tre giovani a bordo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, schiantandosi contro il guard-rail. La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle 19.30 e a Vimercate insieme alle ambulanze del 118 e ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autopompa e un carro fiamma.

I due ragazzi di 26 anni e la ragazza di 24 anni che erano a bordo dell'utilitaria sono stati soccorsi in codice giallo e trasferiti in ambulanza in ospedale a Bergamo e al San Gerardo di Monza. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento e a effettuare i rilievi sono stati i militari dell'Arma della compagnia di Vimercate.