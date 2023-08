Accoltellamento in stazione: un 23enne muore davanti alla madre

Tragedia in stazione a Calo,ziocorte, in provincia di Lecco. Nel pomeriggio di martedì 29 agosto un giovane, Malcolm Mazou Darga, 23 anni è stato aggredito mentre si trovava in stazione insieme alla madre. Trasferito d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco è spirato.

Il fatto - come riferiscono i colleghi di LeccoToday - è avvenuto poco dopo le 14. Un alterco avvenuto all'interno della stazione ferroviaria di Calolziocorte è degenerato in un accoltellamento: il 23enne del Burkina Faso - con ferite da taglio all'addome e alla gamba - versava in gravi condizioni all'arrivo dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, supportati da un'automedica, tanto che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. Il tutto è avvenuto davanti alla madre.

Il ragazzo, residente a Calolziocorte, è morto verso le 15.30 dopo i disperati tentativi di salvataggio operati dal personale sanitario dell'ospedale di Lecco: troppo gravi le ferite causate in varie parti del corpo. Il Numero unico di emergenza 112 ha allertato anche gli agenti della questura di Lecco: gli agenti della polizia ferroviaria sono stati incaricati di eseguire le indagini del caso e hanno sentito i testimoni presenti in stazione. La banchina tra i binari 2 e 3 è "coperta" dalle immagini della videosorveglianza - così come la stazione e l'interscambio -, che avranno un ruolo altrettanto importante nell'identificazione dei colpevoli su un caso che diventa di omicidio, forse figlio di un regolamento di conti.