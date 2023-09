In Brianza una giornata di colloqui: si ricercano magazzinieri e autisti (ma non solo)

Si terrà giovedì 21 settembre la giornata di colloqui organizzata dai Centri per l’Impiego di Seregno e Cesano Maderno in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro “Umana”. L’incontro di preselezione si terrà presso il Cpi di Seregno, in via Monte Bianco 7 (dalle 09.30 alle ore 12.30) ed è rivolto in particolare alla ricerca di figure nei settori della logistica (magazzinieri e autisti con patente B), dell’assemblaggio e del confezionamento.

Durante il recruiting day, i partecipanti potranno effettuare direttamente colloqui informativi con i selezionatori dell’Agenzia per il Lavoro “Umana” e potranno consegnare un proprio curriculum vitae per candidarsi alle offerte di lavoro. Saranno inoltre presenti gli operatori dei due Centri per l’Impiego per fornire indicazioni sui servizi di orientamento, sui progetti di politiche attive del lavoro (il programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)” e sui corsi di formazione e riqualificazione professionale disponibili sul territorio.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione è possibile scrivere ai seguenti indirizzi f.rossetto@afolmb.it e c.graziano@afolmb.i