La provincia di Monza assume: si cercano 14 professionisti a tempo pieno e indeterminato

Per chi vuole lavorare nella pubblica amministrazione e ambisce al lavoro fisso la provincia di Monza e Brianza è alla ricerca di diverse figure professionali per incrementare il suo organico. Sono stati indetti quattro concorsi.

Uno per assumere 4 persone (con contratto a tempo pieno e indeterminato) come funzionario informatico statistico. Un altro concorso pubblico per assumere 5 lavoratori nel ruolo di funzionario del mercato del lavoro. Anche in questo caso si tratta di un contratto a tempo pieno e indeterminato. La Provincia brianzola è alla ricerca anche di 2 persone da assumere come istruttore informatico. Anche in questo caso il contratto prevede un’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Le candidature per partecipare ai tre concorsi dovranno essere presentate entro le ore 12 del 9 novembre 2023. Il bando è sul sito della provincia di Monza e Brianza. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 039.975.2502/2303/2272/2220, oppure inviare prima un’email all’indirizzo di posta elettronica concorsi@provincia.mb.it

Infine la provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per assumere 3 assistenti sociali che verranno poi impiegati nei comuni di Lesmo, Varedo e Villasanta. Per partecipare bisogna inviare la candidatura entro le ore 12 del 20 novembre. Anche in questo caso l’assunzione prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato.