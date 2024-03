Operai, impiegati e magazzinieri: giornata di selezioni con le aziende che in Brianza assumono

Una giornata di colloqui e selezioni per mettere in contatto chi è alla ricerca di un lavoro e le aziende che in Brianza cercano personale. Il Job Day è in programma Bovisio Masciago per supportare le aziende del territorio nella ricerca di nuovi profili in ambito impiegatizio, operaio e nel settore educativo.

La giornata di preselezione, organizzata da Afol Monza e Brianza (Centro per l’Impiego di Cesano Maderno) insieme al comune di Bovisio Masciago, si terrà giovedì 21 marzo dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso la Sala Mostre del Palazzo Comunale in Piazza Oreste Biraghi. Saranno presenti i selezionatori dell’Agenzia per il Lavoro Ali S.p.a, dell’azienda Miretti Srl e delle cooperative La Grande Casa e Tre Effe.

Operai, impiegati, magazzinieri ed educatori

Durante il Job Day, i candidati potranno effettuare colloqui di selezione e candidarsi alle ricerche aperte dalle aziende. Tra queste, si segnalano richieste di personale impiegatizio (addetti/e paghe e contributi, back office commerciale etc...), figure di operai/e (addetti/e al cablaggio e al montaggio, operai/e nel settore chimico, magazzinieri) e di educatori/educatrici per istituti scolastici e a domicilio.

Saranno presenti anche orientatori del Centro per l’Impiego per illustrare i servizi di orientamento offerti all’utenza, i progetti di Politiche Attive del lavoro (il programma GOL “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori)” e i corsi di formazione e riqualificazione professionale disponibili sul territorio.