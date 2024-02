Il comune cerca ausiliari della sosta: si assumono anche gli over 50

Monza Mobilità assume a tempo indeterminato ausiliari della sosta. La società partecipata del comune ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato per il profilo ausiliario della sosta.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 dell'1 marzo 2024: via email da inviare all’indirizzo PEC: info@pec.monzamobilita.it.; oppure in busta chiusa e sigillata, da consegnare a Monza Mobilità, Via Cernuschi, 8. Il trattamento normativo ed economico è quello del Contratto collettivo nazionale di lavoro commercio terziario con inquadramento al quarto livello e un periodo di prova della durata massima di 60 giorni lavorativi (come previsto dalla contrattazione collettiva).

L’ausiliario della sosta dovrà verificare il corretto pagamento del parcheggio (attraverso la rilevazione del tagliando di pagamento e i portali per pagamento on line); accertare eventuali violazioni ed emettere verbale; consegnare (alla fine del turno) i verbali emessi al responsabile servizi sul territorio e comunicargli eventuali anomalie; fornire indicazioni e assistenza ai clienti. I turni di lavoro saranno strutturati in base alle esigenze dell’azienda a copertura della fascia oraria 7-24, tutti i giorni della settimana.

Per partecipare al bando non sono previsti limiti di età: “si precisa comunque che il vincitore – si legge sul bando pubblicato sul sito di Monza Mobilità – non dovrà aver raggiunto al momento dell’assunzione in servizio, il limite massimo di età o l’anzianità massima di servizio previsti dalla vigente normativa per il collocamento in quiescenza”.