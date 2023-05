Weekend di buon cibo, musica e tanto divertimento: ecco lo StreetFood festival a Giussano

Maggio, un mese che ci riscalda con il calore del sole, le belle giornate che ci invogliano ad uscire in compagnia e perchè no, andare a mangiare un bel panino caldo e bere una bella birra fresca, il tutto accompagnato da ottima musica live, giochi e tanto, tanto divertimento.

HelloEventi presenta: StreetFood Festival 5-6-7 Maggio a Giussano, più precisamente nel Parco Urbano Oriana Fallaci in Via C.B. conte di Cavour.

Con la bellezza di ben 15 truck e gazebi avremo la possibilità di gustare sia dell'ottimo cibo italiano proveniente da ogni regione del nostro territorio e sia cibi internazionali, per chi cerca qualcosa di diverso dal solito. Nell'attesa che inizi questo fantastico StreetFood, ci facciamo venire l'acquolina in bocca leggendo attentamente cosa troveremo da mangiare: l'immancabile porchetta, la salamella, hamburger DOP, arrosticini abruzzesi, il panuozzo napoletano prodotti tipici sardi e siciliani, frittelle e crepes sia per i più grandi che per i più piccoli. Per finire troveremo prodotti tipici rumeni, della gustosa carne argentina e i famosissimi dolci della transilvania, tra cui il Kürt?skalács. Ovviamente in uno StreetFood non può mancare la birra, per tanto ci saranno sia birrifici italiani che internazionali cosi da poterci gustare una buonissima birra alla spina accompagnata dal buon cibo che abbiamo letto prima.

A rendere unico l'evento ci saranno intrattenimenti per i più grandi e per i più piccoli, si avete letto bene. Djset altamente selezionata che ci porterà a viaggiare dagli anni 80 fino ai giorni nostri, Live band con le cover più importanti e conosciute del territorio italiano. Mentre per i più piccoli ci saranno spettacoli di magia, gigantesche bolle di sapone e palloncini di tutti i colori e dimensioni.

Se volete divertirvi e passare un weekend all'aperto, in famiglia o con amici, e perchè no, conoscere un sacco di persone nuove, questo evento di StreetFood è l'evento giusto.