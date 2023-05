Due giorni di magia al Parco di Limbiate: il 6 e il 7 Maggio arriva Magolandia

Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire i parchi più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia!

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi viali e le misteriose atmosfere del Parco, lasciandovi incantare da uno staff Magico.

Vi sembrerà di vivere una giornata immersi nella più famosa saga Fantasy, ricca di personaggi, attività, magiche lezioni ed esperienze didattiche.

Experienze.it, in collaborazione con la Compagnia San Giorgio e il Drago, organizza Magolandia Openday al Parco Comunale di VILLA MELLA, il Parco di Limbiate! (MB

Una serie di magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del fantastico Parco alla corte di MONZA BRIANZA.

La giornata e l’esperienza di Magolandia Openday è dedicata sia alle famiglie e ai bambini che agli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici!

Si terrà Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2023 presso il Parco Comunale di Limbiate e la partecipazione è prevista per tutta la Giornata! Vivi l’emozione di diventare un vero Mago!

Programma di Magolandia

Una volta giunti al Parco sarete accolti dai prefetti della scuola di magia e stregoneria di Monteardente e potrete muovervi liberamente tra le molte attività sparse tra gli alberi e le radure. Una volta scelta la vostra attrazione potrete vivere una magica esperienza tra le molte proposte dai nostri PROFESSORI:

La Professoressa ENOLA DE SILVIS vi introdurrà alla lezione di erbologia insegnandovi come la delicatezza e la precisione siano essenziali per invasare una delle piante magiche più pericolose di sempre, la Mandragora.

Il Professor JAMES O’CONNELL referente per la cattedra di incantesimi, dove imparerete le formule magiche, la postura e l’uso della bacchetta magica e degli incantesimi di base sfidando gli altri aspiranti maghi sul tappeto del club dei duellanti.

Il Professor WILLIAM GREENHEART, Vicepreside di Monteardente, che terrà la lezione di pozioni, per permettervi di apprendere l’antica arte che vi consentirà “di stregare la mente, irretire i sensi e imbottigliare la fama” tra Corna di Unicorno e Paioli ribollenti.

Il Professor DAVID BLACKMOON che guiderà i giovani studenti per scoprire se possiedono l’occhio della mente nella nobile arte della divinazione. Tra tarocchi, rune antiche e mistici presagi saprete scoprire cosa vi attende nel futuro?

La Professoressa DEIANIRA CUORGENTILE sarà arbitro delle più emozionanti sfide dello sport magico più famoso di sempre, il Quidditch. Per ordine del Ministero della Magia Italiano vi informiamo che non siamo stati autorizzati al volo su scopa, di conseguenza le partite si svolgeranno con scope da addestramento a terra.

Ospite da Londra, la Preside della famosa Scuola di Magia e Stregoneria Inglese vi introdurrà alla CERIMONIA DELLO SMISTAMENTO dividendovi nelle iconiche quattro Case grazie all’aiuto del millenario Cappello Parlante.

Informazioni

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia e magia, all’interno di una favolosa Location, Parco Comunale di VILLA MELLA (Limbiate MB)

Biglietti

L’accesso a MAGOLANDIA è consentito a tutti coloro che acquistano il biglietto di ingresso! Prezzo bambini (l’esperienza è adatta a tutti i bambini più alti di 1 metro) : 15,00 € Prezzo adulti (l’esperienza è adatta anche ad adulti appassionati e/o genitori pronti a mettersi in gioco) : 15,00 € N.B. Ricordiamo e specifichiamo che l’esperienza è adatta a tutti! Adulti e piccini, maghi e maghetti più alti di 1 metro!

Informazioni generali

Dove: Parco Comunale di VILLA MELLA (Via D.Alighieri 19, Limbiate MB) Quando: Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2023

Orari

Apertura Cancelli Accesso h 10:00

Chiusura Cancelli Accesso h 16:30

Chiusura Attrazioni h 18:30

Durata Esperienza: Variabile in funzione del numero di attività a cui si sceglierà di partecipare.

Durata Attrazioni: Circa 15/20 minuti ciascuna

Si ricorda che le porte apriranno 30 minuti prima dell’inizio e non saranno consentiti accessi oltre l’orario di chiusura dei Cancelli.

L’open day Interattivo ispirato alla più famosa Saga fantasy, di Malastrana Eventi. Le Attrazioni sono riconducibili ad una vera e propria Scuola di Magia, dove i bambini e gli adulti possono cimentarsi con le arti magiche… come hanno sempre sognato!

Proprio come dei maghi provetti, gli apprendisti e apprendiste vengono introdotti al Mondo Magico con Erbologia, Pozioni, Incantesimi e con le altre lezioni e attrazioni per le quali dovranno esplorare il parco per poi attendere il proprio turno per accedere di volta in volta. Imparano così a preparare una pozione, lanciare un incantesimo con la bacchetta magica, leggere il futuro con le rune.

Non perdete l’emozione di essere indirizzati dal Cappello Parlante in una delle Case! Consigliamo di raggiungerci all’openday evitando gli orari più gettonati per scongiurare eventuali lunghe attese.

Informazione importante:

In caso di pioggia, l’evento Magolandia Openday al Parco Comunale di Villa Mella, verrà spostato al week end successivo (13 e 14 Maggio). Questo per garantire il successo di un’esperienza adeguata e serena. Gli organizzatori avvertiranno per tempo i partecipanti tramite e-mail ed SMS!

N.B. Magolandia è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato ne’ e’ in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.HarryPotter Publishing Rights e (c) JKR