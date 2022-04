Ai Musei Civici una mostra dedicata ai Promessi Sposi

L’addio ai monti sbarca a Monza. Tredici passaporti: tredici anime, tredici volti, tredici video e voci di personaggi che raccontano il primo romanzo storico della letteratura italiana, i Promessi Sposi. Dal 9 aprile al 15 maggio sarà in scena “I passaporti dei Promessi Sposi. La Monaca. Ieri come Oggi”, una mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Pro Monza presso i Musei Civici di Monza.

Non solo mostra

L'installazione diffusa e lo spettacolo in tour per la città. Il progetto espositivo inoltre si apre alla città grazie a tre installazioni presenti nel centro storico, presso i portici dell’Arengario: qui tre passaporti in grande scala, dedicati ai personaggi di Egidio, la Monaca di Monza e Lucia, saranno liberamente fruibili durante tutto il periodo di svolgimento della mostra. "Sui passi della Monaca di Monza" è lo spettacolo itinerante che completa il percorso manzoniano in città in calendario domenica 10 aprile. Tre appuntamenti, alle 11, alle 15 e alle 17.30 al costo di 8 euro. Obbligatoria la prenotazione tramite sempre il sito www.museicivicimonza.it.

“Questa è una bella occasione per portare l’arte e la letteratura in città – hanno spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla cultura Massimiliano Longo – con il celebre romanzo rivisitato in un modo nuovo, inedito e leggero. Anche attraverso questa lettura è possibile contribuire a diffondere l’opera dei Promessi Sposi, un orgoglio tutto italiano. Una proposta di qualità e di valore culturale, finalizzata a promuovere la conoscenza soprattutto di alcuni protagonisti del capolavoro del Manzoni, le cui vicende si sono svolte nella nostra città”.

La mostra

Una rassegna digitale, social e multicanale, che presenta i personaggi manzoniani su pannelli in grande scala, sia in italiano che in inglese. Una lettura originale del capolavoro del Manzoni, che comincia attraverso le ‘vere’ generalità dei suoi protagonisti da Lucia a Don Rodrigo, da Padre Cristoforo all’Innominato. I personaggi sono catturati, fissati, in una scheda anagrafica con le loro caratteristiche somatiche. L’allestimento creativo e digitale dei tredici passaporti (La Monaca di Monza, Egidio, Lucia, Agnese, Renzo, Don Abbondio, Perpetua, Don Rodrigo, Il Griso, Il Cardinale Borromeo, l’Innominato, Fra Cristoforo e Azzeccagarbugli) dialogherà con una selezione di stampe provenienti dalle collezioni civiche e con il dipinto raffigurante la Monaca di Monza di Giuseppe Molteni.

Inaugurazione e modalità di accesso

L’inaugurazione si terrà sabato 9 aprile alle 18. Obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.museicivicimonza.it. Si potrà visitare la mostra il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.