Followyourpassion: tra un mese “si gira” all’autodromo di Monza

MILANO – Due giorni da vivere a tutta velocità nel tempio della Formula 1: sabato 21 e domenica 22 ottobre l’Autodromo di Monza aprirà le sue porte e la sua pista a ciclisti e podisti in occasione della Monza 12H Cycling Marathon e la Monza21. Un circuito, dall’asfalto perfetto, una lunga tradizione di imprese, vittorie e astri nascenti o che proprio a Monza hanno ricevuto la propria consacrazione: ancora una volta FollowYourPassion offre agli atleti di tutta Italia la possibilità di dare voce alla loro passione lungo strade e location che hanno scritto la storia dello sport nazionale e non solo. Le auto, per un giorno, lasceranno così la pista a gambe e cuore di ciclisti e podisti che si troveranno a spingere sull’acceleratore per portare il loro motore fuorigiri, pennellando curve e rilanciando sui rettilinei, cercando quel sorpasso capace di regalare adrenalina e posizioni dopo una partenza da brividi: rettilineo ufficiale e semaforo da rosso a verde a dare il via. Emozioni e quel profumo irresistibile di sfide all’ultimo metro che conosce bene chi in questi anni ha scelto la pista monzese e le gare FollowYourPassion per seguire ancora una volta la propria passione. Non è un caso, infatti, che le due manifestazioni abbiano fatto registrare dati importanti – sono stati 3.500 gli iscritti complessivi nelle edizioni 2022 –, destinati ad aumentare quest’anno. 21 OTTOBRE, MONZA 12H CYCLING MARATHON – Sarà la sfida sui pedali a fare da apripista alle gare di running: la Monza 12H Cycling Marathon, la 12 ore di ciclismo giunta all’8^ edizione, animerà l’autodromo sabato 21 ottobre, dalle 10 alle 22, con partenza lanciata. Vi si può partecipare individualmente o in team da 2, 4, 8 atleti (sono però ammesse anche squadre da 5, 6 o 7 componenti) con team solo uomini, donne o misti. Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/monza12h-cycling-marathon/ 22 OTTOBRE, MONZA21 – Domenica 22 ottobre a schierarsi in griglia di partenza saranno i runner. Quattro le distanze in programma, da 5 km a 30 km. Tre le gare competitive: 30 km, 21,097 km e 10 km. A fianco a queste si correranno anche due non competitive sui 10 km e i 5 km. Partenza per tutte le distanze alle ore 9 di domenica 22 ottobre. Sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/monza21/ ISCRIZIONI - Sarà possibile iscriversi alla Monza 12H Cycling Marathon e alla Monza21 sui siti ufficiali delle due manifestazioni fino al 17 ottobre. EXPO – La Monza 12H Cycling Marathon e la Monza21 sono eventi da vivere a pieno. E per farlo il consiglio è di raggiungere l’autodromo fin dal venerdì, per godersi pista, box e Area Expo prima che il semaforo diventi verde dando inizio alle sfide. AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e mountain biking, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: anche quest’anno la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le esigenze di tutti. IL CALENDARIO 2023 DEGLI EVENTI MG SPORT 4 febbraio – Bergamo Urban Night Trail 5 febbraio – Bergamo21 22 aprile – ChiaSWIM (Chia Sport Week) 23 aprile – Chia21 (Chia Sport Week) 25 aprile – ChiaTRI (Chia Sport Week) 6 maggio – TEN-K 6 maggio - MilanoTRI 11 giugno – La MontBlanc Granfondo 17 giugno – Skymarathon Livigno 22 luglio – Stralivigno 29 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon 27 agosto – LovereTRI 7-8 ottobre – PeschieraTRI 21 ottobre – Monza 12H Cycling Marathon 22 ottobre – Monza21 5 novembre – The Loop 26 novembre – Milano21