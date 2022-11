Il comune brianzolo che ha piantato 750 nuovi alberi

Grazie ad Arca, la città ha 750 alberi in più. Arca Fondi Sgr ha completato oggi la piantumazione di 750 alberi a Seregno. L'intervento promuove l’educazione ambientale tramite azioni a sostegno della biodiversità che si concretizzano nella trasformazione di porzioni del territorio in luoghi apprezzabili sia dal punto di vista ecologico che ricreativo. Lo scopo del progetto è di contrastare lo sfruttamento edilizio che riguarda ormai quasi l’80% del territorio comunale e di restituire alla città un’area verde, che diventi fruibile nel tempo attraverso un sentiero che conduce ad una piccola area centrale destinata al relax.

Un ettaro di terreno coinvolto dalla piantumazione

La superficie coinvolta nel progetto è di quasi 1 ettaro e vedrà la messa a dimora di piante tra alberi e arbusti che, oltre a ricreare una copertura arborea, contribuiranno nel tempo a mitigare l’inquinamento atmosferico e a ridurre l’effetto “isola di calore”. Il progetto rientra nella campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da azzeroCo2 e Legambiente, nata nel 2018 con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o nella tutela di boschi permanenti, come misura di responsabilità sociale d’impresa.

Secondo anno del progetto seregnese

“A Seregno, con la piantumazione di 750 alberi, il progetto Arca oxygen plus entra nel vivo del suo secondo anno. Si tratta di un’ambiziosa attività ambientale che ci porterà ad arricchire il patrimonio forestale italiano con un totale di 12 mila nuovi alberi. Ci accompagna in questa tappa il nostro storico partner commerciale Banca Popolare di Sondrio, una radicata realtà bancaria e creditizia sul territorio. Il nostro impegno prosegue senza sosta per cercare di fornire nuova linfa al nostro ambiente, soprattutto se si tratta di scenari fortemente urbanizzati come Seregno”ha affermato Simone Bini Smaghi, ViceDirettore Generale responsabile direzione commerciale di Arca Fondi.

“Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra clientela il prodotto di Arca Fondi, principale società di gestione del risparmio con cui collaboriamo e con la quale abbiamo condiviso il recente percorso di sviluppo della gamma dei fondi sostenibili e responsabili. Con Arca oxygen plus è possibile seguire da vicino il progetto di riforestazione nel comune di Seregno. Quanto alla qualità della proposta di investimento, posso affermare con certezza che è all’altezza della reputazione di Arca fondi” ha dichiarato Luigi Carugo, responsabile del servizio commerciale di Banca Popolare di Sondrio.