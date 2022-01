Cosa buttare (e non buttare) nel sacco rosso?

In questi ultimi giorni è la domanda che i monzesi si continuano a fare: "Che cosa va buttato nel grande sacco rosso della raccolta differenziata?". Continuano le polemiche e i dubbi sul nuovo servizio di raccolta differenziata avviato dall'amministrazione comunale e dall'impresa Sangalli. Quello che maggiormente solleva perplessità è il sacco rosso microchippato dove gettare l'indifferenziata. Un grande sacchetto con una capienza di 70 litri da riempire con i rifiuti che non vengono gettati nell'umidio, nella plastica, nella carta e nel vetro.

Cosa buttare

Ma che cosa va buttato nell'indifferenziata? Come viene pubblicato sul depliant inviato alle famiglie con il kit nel grande sacco rosso vanno buttati: guarnizioni, gomma, cassette audio e video, cd e le loro relative custodie, siringhe e aghi (con tappo), garze e cerotti, guanti e mascherine, fazzolletti, rasoi e lamette, cotton fioc, spazzolini da denti, pettini, spazzole, capelli, sigarette, mozziconi, posate e altri oggetti di plastica, cannucce, penne, carta sporca di detergenti o sostanze chimiche, carta oleata, carta da forno, carta carbone, carta vetrata o plastificata, scontrini fiscali, oggetti di cristallo, vetro pyrex, porcellana, ceramica terracotta, vecchi indumenti se non riutilizzabili, stracci, cosmetici scaduti, accendini esauriti, polvere del pavimento, segatura, deiezioni animali, gomme da masticare, assorbenti, custodie per i telefonini e i tablet, nastro adesivo, nastri e fiocchi, cartoni della pizza se sporchi.

Lettiera e pannolini?

Ma dove vanno le lettiere del gatto che fino ad oggi finivano l'indifferenziata, i pannolini dei bambini e i pannoloni delle persone anziane? Per quanto riguarda le lettiere del gatto, come si legge sull'opuscolo del nuovo servizio di raccolta differenziata, è ancora possibile gettarle nel sacco rosso. Oppure direttamente al centro ambientale mobile che prossimamente verrà portato nei mercati settimanali (lunedì zona ospedale, martedì San Rocco, mercoledì San Fruttoso, giovedì centro, venerdì Cederna, sabato piazza Cambiaghi). Mentre per i pannolini e i pannolini è possibile attivare il servizio di raccolta dedicata telefonando al numero verde 800.77.49.99