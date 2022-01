Discarica dietro la scuola: (ennesima) denuncia di Monza Plastic Free

Materassi, macerie di cantieri edili, lattine, bottiglie di vetro e di plastica, mascherine, carta. Questi sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati abbandonati in via della Blandoria, a pochi passi dall'ingresso dell'istituto Mapelli di Monza.

La denuncia - inoltrata anche agli uffici comunali di Villasanta, essendo la strada già di competenza villasantese - arriva dall'associazione Monza Plastic Free. Una discarica scoperta durante una passeggiata in bicicletta nel pomeriggio di martedì 18 gennaio.

"Non è la prima volta che proprio quel punto diventa luogo per abbadonare i rifiuti - spiega Andrea Barcellesi, uno dei referenti di Monza Plastic Free -. Già in passato avevano segnalato il problema e gli uffici comunali di Villasanta erano protamente intervenuti".

Purtroppo, malgrado il grande lavoro di sensibilizzazione portato avanti dall'associazione, il problema dell'abbandono dei rifiuti resta un tasto dolente. Zone poco illuminate o poco frequentate - proprio come quella dietro alla scuola Mapelli - vengono utilizzate dai cittadini incivili per abbandonare rifiuti domestici o ingombranti che andrebbero smaltiti in discarica.

"Noi non ci fermiamo e andiamo avanti nel nostro lavoro di sensibilizzazione, pulizia e segnalazioni - conclude il giovane ambientalista -,. I cittadini quando si trovano di fronte a queste discariche a cielo aperto non devono chiudere gli occhi o voltarsi dall'altra parte. Ma segnalare immediatamente il problema agli uffici comunali".

Proprio come ha fatto Andrea che ha immediatamente inviato un'email, con tanto di foto, a lavori.pubblici@comune.villasanta.mb.it.