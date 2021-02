A Monza arriva il car sharing elettrico, cinque auto "green" per spostarsi in città e non solo

Il servizio può essere utilizzato per spostarsi in città e in tutta la regione senza limiti, ed è integrato con ferrovie e aeroporti che possono essere raggiunti velocemente e in modo economico

Cinque Renault Zoe full electric, auto a cinque posti con un’autonomia di 400km e una velocità massima di 130 km/h: i monzesi possono ora contare su un innovativo servizio di car sharing elettrico, che non prevede alcuna quota di iscrizione (si paga solo l’effettivo utilizzo della vettura).

"Siamo tornati finalmente in zona gialla e siamo pronti a ripartire con un servizio a impatto zero: un innovativo modello di car sharing che prevede l’utilizzo condiviso di auto elettriche di ultima generazione": così l’assessore alla Mobilità Federico Arena annuncia la proposta di mobilità sostenibile dell’amministrazione comunale in collaborazione con Aevv Impianti - Gruppo Acms-Agam ed E-Vai, società del Gruppo Fnm.

Come funziona E-Vai

Il vero punto di forza di E-Vai, questo il nome del servizio, è però l'integrazione con le ferrovie e con gli aeroporti lombardi. Le postazioni sono infatti presenti nei maggiori snodi ferroviari della Lombardia (Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Milano Centrale) e a Malpensa, Linate e Orio al Serio. Il parcheggio sulle strisce blu e gialle e negli aeroporti lombardi è gratuito e l’accesso nell’Area C di Milano e nelle zone a traffico limitato è libero. Non solo: il sharing può essere anche l’occasione per una gita fuori porta. Con la tariffa giornaliera è possibile prenotare l’auto e trascorrere una giornata in pieno relax ai laghi oppure alla scoperta dei siti Unesco della Lombardia. Il car sharing è station based, cioè le auto possono essere prelevate da un punto E-Vai in uno degli oltre 140 E-vai Point situati in 80 comuni lombardi e riconsegnate in un’altra stazione.

"Con il car sharing offriamo ai cittadini una nuova opportunità di mobilità" ha spiegato Federico Arena. Il servizio di “auto in condivisione” può essere utilizzato per spostarsi in città e in tutta la regione senza limiti, ma soprattutto è integrato con ferrovie e aeroporti che possono essere raggiunti velocemente, comodamente e in modo economico. Per esempio, per andare da Monza a Malpensa in taxi la tariffa è intorno ai 100 euro, mentre con il car sharing si spendono 26 euro (6 euro l’ora più 20 euro di tariffa fissa).

I costi

I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente, possono prenotare la propria auto a emissioni zero attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile con un anticipo di quattro ore.

Le tariffe prevedono un costo di noleggio di 6 euro l’ora o 24 euro più 0,24 euro al km se noleggiata per tutto il giorno.

La riconsegna in qualsiasi postazione della città (o a Milano, Biassono e Lissone) è gratuita, invece il costo per la riconsegna in una città diversa è di 10 euro. La sanificazione periodica dei veicoli è stata intensificata e viene garantita prima di ogni noleggio giornaliero.

Monza sempre più green

L’amministrazione comunale, in partnership con Aevv Impianti e con A2A Energy Solution, ha promosso un progetto per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche di 89 colonnine da realizzarsi in modo progressivo entro il 2022.

"Monza rappresenta un modello molto importante di mobilità sostenibile perché grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e all’impegno di Aevv Impianti i cittadini monzesi hanno ora a disposizione una soluzione innovativa, semplice e diffusa capillarmente sul territorio per muoversi velocemente, senza inquinare e senza ricorrere all’auto di proprietà. Speriamo che molte altre realtà lombarde possano replicare un’operazione così virtuosa", ha commentato Luca Pascucci, direttore generale di E-Vai.