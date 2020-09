Anche a Monza la mobilità è più green: da Regione 3 milioni e mezzo di euro per le ciclabili

Regione Lombardia cede il passo alle biciclette e investe 3,5 milioni di euro per la mobilità green sostenendo progetti relativi alla realizzazione di nuove piste ciclabili anche a Monza e Brianza. L'amministrazione regionale, si legge in una nota, ha infatti cofinanziato con 3,5 milioni di euro "la realizzazione e la messa in sicurezza delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali in ambito urbano e le ciclovie legate alle reti regionali".

"In un periodo in cui la mobilità sulle due ruote ha avuto una crescita esponenziale, in Regione Lombardia ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza alcune aree che necessitavano di interventi", ha spiegato l'assessore alla sicurezza, Riccardo De Corato, più volte critico col comune di Milano per le nuove ciclabili, a suo dire poco sicure. "Le somme destinate ai vari comuni - ha aggiunto l'assessore che detiene la delega alla sicurezza stradale - serviranno anche per la realizzazione delle ciclovie regionali. Abbiamo infatti utilizzato proficuamente fondi ministeriali e fondi del bilancio regionale".

Tanti gli interventi che riguardano Monza e la provincia. Alla voce "messa in sicurezza piste ciclabili in ambito urbano" rientrano i cantieri di Giussano dove saranno realizzati quattro interventi: 2 nuove piste ciclabili e 2 attraversamenti ciclabili per un importo complessivo di 95.324,65 euro e Lissone con la riqualificazione e messa in sicurezza del tracciato esistente, promiscuo, ciclo-pedonale, con un’estensione di circa 300 metri separando le corsie pedonali e ciclabili ed estendendo infine il tratto per un investimento totale di poco più di 71mila euro.

E' di 75mila euro invece l'importo assegnato al capoluogo brianzolo per la realizzazione di due nuove piste ciclabili. A Varedo è prevista la messa in sicurezza del transito attraverso l’istallazione di un semaforo e di un portale con illuminazione presso un attraversamento ciclopedonale, la riqualificazione della segnaletica stradale ela realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile con un finanziamento di circa 37mila euro.