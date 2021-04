Un "esercito" di volontari per ripulire Monza, raccolti oltre 600 chili di rifiuti

Successo per l'iniziativa organizzata dalla onlus Plastic Free che domenica 18 aprile ha toccato il capoluogo brianzoloe altre città della provincia

Pneumatici usurati e gettati tra il verde, cartacce, plastica e rifiuti di ogni genere tra cui anche un passeggino da tempo abbandonato. Oltre seicento chili di rifiuti raccolti da un "esercito" di paladini dell'ambiente che domenica 18 aprile hanno risposto all'appello dell'associazione "Plastic Free" che ha organizzato una giornata di raccolta che ha coinvolto in contemporanea diverse città d'Italia.

Oltre al capoluogo brianzolo sono stati toccati i comuni di Roncello, Ornago, Vimercate e Arcore. A Monza i volontari da via Buonarroti si sono spinti fino in via Lippi, ripulendo il tratto che costeggia il Villoresi e il Lambro fino alla zona della Cascinazza.

"Oggi Monza è più pulita, con la raccolta nazionale di domenica 18 aprile svolta dall'associazione no profit Plastic Free" ha commentato il referente territoriale Lucio Carlino, da tempo impegnato in uscite di pulizia delle aree monzesi armato di sacchi, guanti e forcone. "Sono stati rimossi dall'ambiente solo a Monza, circa 600 kg di rifiuti di ogni genere".

"Questo è solo l'inizio per la provincia brianzola, appena si avranno meno restrizioni ci saranno più appuntamenti su tutto il territorio" ha annunciato Carlino. Successo per la campagna green anche ad Arcore, Vimercate e nelle altre città brianzole toccate dall'iniziativa dove si è registrata una alta adesione.