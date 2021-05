Visita guidata alla scoperta dei girini e degli anfibi del Parco

I girini protetti del Parco di Monza stanno crescendo rapidamente e prima che diventino adulti e si muovano liberamente nel grande polmone verde monzese gli appassionati di natura e di animali potranno ammirarli.

L’appuntamento è per venerdì 4 giugno alle 18.30 alla porticina della Madonna delle Grazie con una visita guidata alla scoperta delle biodiversità presenti nel Parco. L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato per il Parco.

Il sodalizio in queste settimane si è occupato della protezione dei girini del rospo smeraldino che stano crescendo all’interno di due grosse pozzanghere che si sono create all’interno del Parco, tra il maneggio e la fattoria. L'escursione toccherà le pozze più o meno stabili presente in tutta l'area, un ideale prologo per una proposta da presentare al Consorzio: creare piccoli stagni stabili per favorire la presenza di tanta biodiversità.

L'iniziativa sarà anche una occasione per distribuire un opuscolo sul monumento Parco e Villa Reale, realizzato e stampato dal nostro Comitato. L'uscita sarà a numero chiuso (massimo 20 persone), prenotazione obbligatoria inviando un'email a matteo.barattieri1@libero.it. L'uscita è gratuita: contributo libero e volontario per l'assicurazione e per l'opuscolo, che verrà distribuito comunque a tutti.

Si consiglia di dotarsi di scarpe adatte ad una escursione e, magari, di una torcia elettrica. La passeggiata durerà circa 2 ore. Vietato portare cani e altri animali domestici. Protocollo covid: mascherina e distanziamento.