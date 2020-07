Abbonamento mezzi pubblici a Monza: agevolazioni ed esenzioni

Per usare i mezzi pubblici a Monza è necessario acquistare i biglietti e gli abbonamenti presso le rivendite del territorio (con Autoguidovie la vendita a bordo è autorizzata dopo le 19.30). Presso la Stazione FS di Monza, la biglietteria è aperta tutti i giorni dalle 6.10 alle 20.20.

A Monza, dal 2019 sono attivi gli abbonamenti STIBM.

L'abbonamento STIBM

L'abbonamento è attivo su tutti i mezzi di trasporto aderenti nel bacino delle province di Milano e Monza-Brianza.

Sui servizi ferroviari è valido solo in II classe. L'utilizzo del servizio aeroportuale di Trenord, Malpensa Express, è consentito nella sola area urbana di Milano (con l'esclusione dei 21 comuni di prima corona) e sulla tratta extra urbana di seconda classe Milano - Rescaldina (Mi1- Mi7) esclusivamente sui treni da/per Milano Centrale.

Il viaggiatore con un titolo STIBM può percorrere più tratte e combinare più mezzi in modalità sia continuativa sia con soste intermedie, nei soli limiti di validità temporale e spaziale previsti dal titolo acquistato.

Il costo per una corsa semplice? 0,80 € + 0,40 € x N (numero delle zone attraversate)

La tariffa tra due località, quella di origine e quella di destinazione del viaggio, non dipende dal mezzo di trasporto utilizzato ma viene calcolata in base al numero di zone all'interno delle quali si viaggia, potendo variare in funzione del percorso delle linee utilizzate.

La tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone ed equivale a 1,60€: questo biglietto vale anche per spostamenti all'interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria. Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40€, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00€, quello da 4 zone 2,40€.

Qui il tariffario completo.

Abbonamenti, agevolazioni ed esenzioni

Il servizio "Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata" è un abbonamento annuale che consente di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico sui quali si applicano le tariffe regionali della Lombardia.

La IVOL agevolata è disponibile in 3 tipologie:

IVOL agevolata 1º fascia

IVOL agevolata 2º fascia

IVOL agevolata 3º fascia

1^ fascia – € 10,00 annuali

Invalido/a di guerra e di servizio dalla 1^ alla 5^ categoria

Deportato/a nei campi di sterminio nazisti, con invalidità dalla 1^ alla 5^ categoria, oppure con invalidità civile non inferiore al 67%

Invalido/a a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 1^ alla 5^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa

Privo/a di vista per cecità totale

Privo/a di vista per cecità parziale

Ipovedente grave

Sordo/a

Invalido/a civile al 100%

Minore invalido ai sensi della normativa vigente

Inabile e invalido/a del lavoro con grado di invalidità a partire dall'80% (verbale INAIL)

Vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%

Profugo/a da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno

2^ fascia - € 80,00 annuali

Invalido/a di guerra e di servizio dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a per causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 6^ alla 8^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a civile dal 67% al 99%, con ISEE fino a 16.500 euro

Inabile e invalido/a del lavoro dal 67% al 79%, con ISEE fino a 16.500 euro

Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE fino a 12.500 euro

3^ fascia - € 699,00 annuali

