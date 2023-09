Il master della Brianza di tennis incorona i campioni 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La 41esima edizione del Master della Brianza ha incoronato tra sabato 23 e domenica 24 settembre i campioni 2023. La manifestazione lombarda dedicata ai giocatori e alle giocatrici di Terza e Quarta Categoria, che da quest'anno ha riservato dei tabelloni ai più giovani (Under 12-14-16) ed è stata intitolata alla memoria dello storico organizzatore Marco Gerosa, ha chiuso la sua stagione sui campi in terra battuta della GA Tennis Academy di Brugherio (MB). A imporsi tra i migliori otto appartenenti alla Terza Categoria maschile, senza perdere nemmeno un set, è stato Gabriele Sironi, primo favorito della vigilia. Il giocatore classificato 3.2, tesserato per lo Sporting Milanino, ha sconfitto in finale Filippo Grilli, 3.1 del Tennis Club Villasanta: una partita nella quale il vincitore ha fatto l'andatura dall'inizio alla fine, imponendosi in due parziali col punteggio di 6-2 6-2. Successo in due set anche per Luca Cecini tra i Quarta Categoria: il portacolori del Tc Lecco ha avuto la meglio sul giocatore di casa Gabriele Scalise con un doppio 6-4. Nel tabellone femminile di Terza, vittoria per Cristiana Roveda, 3.2 dell'Harbour Club, che ha battuto in finale Emma Colombo, 3.1 del Tc Usmate Velate concedendo soltanto 5 giochi all'avversaria (6-3 6-2). Come detto, la novità di questa edizione è stata l'organizzazione durante l'anno di sei tappe giovanili, col relativo Master finale. Tra i più piccoli - gli Under 12 - hanno conquistato il titolo Francesco Palmieri e Giulia Scozzafava. Il primo, tesserato per il Tc Villasanta, si è imposto in finale su Lorenzo Nespoli (7-5 6-1). La seconda, giocatrice del Tc Lecco, ha battuto in rimonta Maria Chiara Galbusera col punteggio di 2-6 6-0 10/7. Passando agli Under 14, nel maschile successo di Francesco Bellusci del Tennis Alte Groane (doppio 6-1 a Alessandro Oldoni), mentre nel femminile Matilde Radici del Tc Lecco non ha dato scampo ad Anastasia Bettolini (6-1 6-2). Infine, nella categoria Under 16, i migliori del 2023 sono stati Mirco Bonalumi della BesTennis Academy (6-3 6-2 a Nikola Maticic) e Aurora Zucchetti del Tennis Sportrend (2-6 6-1 10/7 a Giorgia De Pianto). Alessandro Galbiati, al secondo anno di organizzazione della manifestazione, non può che essere soddisfatto di questa edizione del circuito: “Il bilancio di quest'anno – dice – è più che positivo, anche per i tornei giovanili. Abbiamo raggiunto in totale la quota di circa 1.500 iscritti per gli eventi di Terza e Quarta Categoria, mentre circa 600 tra ragazzi e ragazze hanno partecipato ai tornei under. Al netto di qualche difficoltà legata al maltempo, tutte le tappe si sono concluse senza intoppi. Inizieremo al più presto a lavorare per la prossima edizione, con l'obiettivo di far crescere il numero di eventi dedicati ai più giovani”. Appuntamento quindi per la primavera 2024 con il 42esimo Master della Brianza. I RISULTATI DEL MASTER FINALE Tabellone maschile Finale: Gabriele Sironi b. Filippo Grilli 6-2 6-2 Tabellone femminile Finale: Cristiana Roveda b. Emma Colombo 6-3 6-2 Tabellone Quarta Categoria maschile Finale: Luca Cecini b. Gabriele Scalise 6-4 6-4 Tabellone Under 12 maschile Finale: Francesco Palmieri b. Lorenzo Nespoli 7-5 6-1 Tabellone Under 12 femminile Finale: Giulia Scozzafava b. Maria Chiara Galbusera 2-6 6-0 10/7 Tabellone Under 14 maschile Finale: Francesco Bellusci b. Alessandro Oldoni 6-1 6-1 Tabellone Under 14 femminile Finale: Matilde Radici b. Anastasia Bettolini 6-1 6-2 Tabellone Under 16 maschile Finale: Mirco Bonalumi b. Nikola Maticic 6-3 6-2 Tabellone Under 16 femminile Finale: Aurora Zucchetti b. Giorgia De Pianto 2-6 6-1 10/7 TUTTI I PREMIATI DEL MASTER Oltre ai premi ai primi quattro e alle prime quattro classificate nei Master di ogni categoria, ecco chi ha ricevuto gli altri riconoscimenti: Premio Marco Gerosa al vincitore del circuito maschile di Terza Categoria (primo posto nella classifica generale di tutti gli eventi 2023): Gabriele Sironi. Premio Renato Liverani alla vincitrice del circuito femminile di Terza Categoria (primo posto nella classifica generale di tutti gli eventi 2023): Flavia Brivio. Premio Renato Massa al vincitore del circuito maschile di Quarta Categoria (primo posto nella classifica generale di tutti gli eventi 2023): Luca Cecini. Memorial Manlio Bollati al Circolo primo classificato sulla base dei punti acquisiti dai propri atleti nelle varie tappe del Circuito: GA Tennis Academy (tornei di Terza e Quarta Categoria) e Tc Villasanta (tornei giovanili). Memorial Paolo Fumagalli al Circolo secondo classificato: Tc Arcore (tornei di Terza e Quarta Categoria) e Tc Lecco (tornei giovanili). Memorial Enrico Andena al giovane emergente: Simone Galbiati (GA Tennis Academy). Memorial Enrico Vimercati alla giovane emergente: Ludovica Brambilla (Tc Villasanta).