In scena ad Arcore i successi di Baglioni e Morandi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sabato 23 Settembre all’Auditorium Don Oldani di Arcore arrivano i Caporali Coraggiosi con i grandi successi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Lo spettacolo è organizzato dalla Compagnia del Quadrifoglio di Arcore. Caporali Coraggiosi nasce nel 2017 quale tributo ufficiale al Tour Capitani Coraggiosi di Baglioni e Morandi che tra il 2015 e il 2016 infiammò le piazze e i palasport italiani. Lo stesso Gianni Morandi e Guido Tognetti, direttore artistico di Claudio Baglioni, hanno incontrato e fatto i complimenti al cast dello spettacolo. La tappa di Arcore chiude una stagione 2023 ricca di successi e esibizioni uniche per lo show, come la partecipazione al grande evento "Arno Music Festival" a Pisa, eseguito su una piattaforma galleggiante e organizzato dalla Cooperativa Esibirsi, a cui ha fatto seguito il concerto realizzato con "ArtOrchestra" insieme a 18 musicisti sinfonici. I solisti Marco Forconi e Valerio Simonelli sono accompagnati da 5 musicisti, una performer e 2 vocalist, tra le quali Valentina Caturelli, già vista in RAI a "Tali e Quali Show" e "The Voice Of Italy". Lo spettacolo dei Caporali Coraggiosi è un viaggio musicale che si snoda in una scaletta densa di successi, dove ogni brano fa a gara con il precedente in termini di fama e bellezza. Un percorso che parte dai brani degli anni ’60 per arrivare ai 2000 attraversando decenni e generazioni senza che il tempo sia riuscito a scalfirli.

I biglietti sono disponibili sul sito della Compagnia del Quadrifoglio: https://quadrifoglio-arcore.myshopify.com/blogs/spettacoli