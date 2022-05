Azione si presenta: ecco una delle liste che sostiene Paolo Pilotto

"Quella di Azione è una lista ambiziosa, composta da professionisti e personalità che ogni giorno sono a contatto con le esigenze e le grandi opportunità offerte dalla realtà monzese". Così si è presentata ieri, martedì 24 maggio, la lista di Azione.

Il simbolo che fa riferimento al partito di Carlo Calenda ha un programma chiaro e ben strutturato che mette in primo piano i temi che riguardano l’urbanistica e l’ambiente ; il policentrismo cittadino, con l’obiettivo di rivolgere particolare attenzione ai bisogni dei diversi quartieri; la sicurezza, che deve essere basata sulla prevenzione e non sulla militarizzazione della città; la solidarietà e i diritti per una Monza più inclusiva. Altri importanti capitoli sono dedicati all’istruzione, come investimento per le generazioni future, alla cultura e al turismo, con un progetto di ampio respiro e di rilievo internazionale che parte dalla Villa Reale, ma anche alla partecipazione attiva e costante alla politica del territorio e al ruolo di Monza come capoluogo nella provincia brianzola.

"Per strutturare il programma, negli ultimi due anni, il gruppo monzese ha organizzato incontri tematici e tavoli di lavoro con esperti di alto profilo per incrementare la competenza sui diversi aspetti della gestione pubblica e ha portato alla coalizione di centrosinistra, che sostiene Paolo Pilotto, l’entusiasmo e la freschezza di chi vuole incidere concretamente nelle scelte future della città", si legge nella nota.

Il programma è disponibile nella versione integrale sul sito www.brianzainazione.it.

Ecco la lista completa dei candidati:

Tullio Parrella, 48 anni, Marketing&Sales Manager e Segretario Provinciale di Azione di Monza e della Brianza

Viviana Guidetti, di 58 anni, Dirigente scolastico

Roberto Zanni, di 47 anni, Avvocato fiscalista e Segretario Cittadino di Azione

Alessia Pascariello, di 24 anni, Manager nel settore Supply Chain

Umberto Massafra, di 52 anni, Imprenditore

Federica Lovisari, di 36 anni, Anestesista Rianimatore

Silvio Maragucci, di 35 anni, Avvocato

Elisa Croce, di 25 anni, Studentessa di scienza dei servizi giuridici e collaboratrice in uno studio di un commercialista

Roberto Cairoli, di 63 anni, Medico ematologo, direttore ematologia-centro trapianti midollo, ospedale Niguarda a Milano

Alessandra Grifeo, di 56 anni, ex assistente affari legali e societari, volontaria attività sociale no profit

Emanuele Arpano, di 29 anni, Commercialista

Nunzia Caporale, di 46 anni, Buyer and Import supervisor

Silvano Casati, di 57 anni, Commerciante

Fiammetta Leoni, di 54 anni, consulente specializzata in comunicazione e PR

Vincenzo Caggiano, di 47 anni, Avvocato aziendalista

Daniela Bergomi, di 53 anni Casalinga attiva nell'associazionismo sociale

Giuseppe Vallone, di 38 anni, Giurista specializzato in diritto della crisi di impresa

Pablo Bejrano, di 28 anni, Ingegnere e account manager nel settore automotive

Paride Butti, di 45 anni, Imprenditore

Alessandra Litrico, di 36 anni, Responsabile comunicazione e web editor

Edoardo Quadrelli, di 40 anni, Responsabile editoriale di punti vendita museali

Marcello Montanari, di 63 anni, Commerciante

Antonio Cascone, di 67 anni, ex dirigente ENI in pensione

Paolo Ferrario, di 69 anni, Docente a contratto presso l'Università Bicocca

Francesco Mandressi, di 51 anni, Imprenditore

Alessandro Cicchetti, di 55 anni, Imprenditore nel mondo IT