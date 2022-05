Europa Verde a Monza: i candidati che sostengono Paolo Pilotto

C'è anche Europa Verde nella grande coalizione di centro sinistra che sostiene la candidatura di Paolo Pilotto. Sono 21 i candidati della lista che il 12 giugno scenderanno in campo per sostenere il professore del liceo Zucchi di Monza che corre per la poltrona di primo cittadino. Paolo Pilotto è sostenuto da una colazione di centro sinistra formata da Pd, Azione, Italia Viva, Monzattiva, LabMonza, Possibile, Europa Verde.

Ecco i candidati di Europa Verde

TAGLIABUE ATTILIO

ZAVARRONE EMMA

ANTONIOL RICCARDO detto ANTO

BERRETTA SUSANNA PAOLA

CASAROLLI SILVIA

CUSENZA CESARE

DE FELICE GABRIELLA

DRAGO CARLO

FACCHINETTI COSTANZA

GANINI CRISTINA

IPSARO PASSIONE ANDREA

LORENZO ANTONINO

MAURI ROBERTO

PAPPALARDO ROSSELLA

PENATI AMBROGIO

RIVOLTA ROBERTO

ROSSI ALFREDO

SEGRETO MICHELE

TERPOLILLI STEFANIA

TOMASELLI BARBARA

VIGANO’ ELISABETTA detta BETTY