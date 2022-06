L'onda arancio colora il comune, Pilotto: "Pronto a governare Monza"

"L'impegno ha pagato. Le idee e la concretezza hanno vinto. Grazie ai cittadini, agli attivisti, ai sostenitori, ai candidati, alle liste che si sono unite in questo viaggio. Sono pronto, siamo pronti a governare Monza. Con le stesse energie e lo stesso stile che ha contraddistinto questa campagna". E' stato questo il commento a caldo dopo la vittoria che Paolo Pilotto, il candidato del centrosinistra ha ottenuto al ballottaggio con il sindaco uscente Dario Allevi.

Paolo Pilotto è il nuovo sindaco di Monza e dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra la città torna al centrosinistra. Almeno questo l'orizzonte che si profila dai dati ufficiosi che stanno arrivando dai seggi e dal municipio che vedono il candidato del centrosinistra in testa. Nonostante il vantaggio registrato al primo turno dall'avversario Dario Allevi, Pilotto dopo un testa a testa è riuscito a ribaltare la partita politica al ballottaggio. 61 anni, sposato e con due figli, insegnante e vicepreside del Liceo Zucchi di Monza. Il candidato del centrosinistra ha vinto al ballottaggio contro il sindaco uscente e candidato del centrodestra Dario Allevi che al primo turno aveva ottenuto il 47,12% (20.891 voti) mentre il nuovo primo cittadino si era fermato al 40,08% (17.767 voti).

Una ondata arancione in municipio

Pilotto è arrivato in municipio intorno a mezzaanotte e mezza, seguito da una "ondata" arancione di sostenitori ed esponenti politici tra cui anche il senatore del Partito Democratico Roberto Rampi. Una vittoria che ha definito "di tutta la coalizione" e non a sorpesa. "Abbiamo fatto 130 giorni di campagna elettorale costrunedola sulle idee, sull'incontro e permettetemi anche di dire sul sorriso e sul dialogo e ci siamo resi conto giorno dopo giorno, centimetro dopo centimetro, che questo nuovo modo di comunicare funzionava e che i cittadini sis entivano rassicurati e che cercavano il dialogo". In questi 15 giogni abbiamo continuato a parlare con le persone come abbiamo fatto in questi 130 giorni, abbiamo dialogato, ci siamo incontrati e commossi rispetto ai bisogni delle persone". E ancora "Non sto parlando di me ma di una coalizione che ha messo in campo 250 persone, che ha costruito insieme un manifesto, le primarie, il programma, la campagna elettorale e oggi è qua dire probabilmente qualcosa di questo messaggio è passato e qualcosa di quello cha abbiamo detto ai cittadini è interessato".

"Noi dobbiamo ricordare che c'è una quota sempre maggiore di persone che non partecipa al voce e il sindaco ha la responsabilità di ricordare che si risponde a un voto di preferenza ma anche a una enorme quantità di cittadini che o non hanno partecipato al voto o hanno votato altrimenti" ha detto Pilotto, facendo riferimento all'astensionismo che si è registrato anche a Monza dove a votare è stato il 36,82% degli elettori. Intorno alla una e un quarto in municipio è arrivato anche il sindaco uscente, battuto al ballottaggio, Dario Allevi, che si è complimentato con il neoeletto e ha detto di aver fatto tutto quello che era possibile fare e che siederà ai banchi dell'opposizione.