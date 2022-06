Monza ha scelto il nuovo sindaco: chi ha vinto il ballottaggio?

Monza ha scelto il nuovo sindaco. Alle 23 di domenica 26 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio al termine delle quali si conoscerà il nome del nuovo sindaco che capoluogo brianzolo. A sfidarsi al ballottaggio a Monza sono stati i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale: il primo cittadino uscente, Dario Allevi, candidato del centrodestra e Paolo Pilotto, il candidato del centrosinistra.

Allevi al primo turno ha ottenuto il 47,12% (20.891 voti) e Paolo Pilotto, appoggiato dal centrosinistra ha chiuso con il 40,08% (17.767 voti). Tutti e due tentano l'impresa: il primo cittadino cercherà di sfatare la tradizione che non ha mai visto Monza un sindaco bissare il mandato. Pilotto invece cercherà di riportare Monza al centrosinistra dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra. Due volti noti della politica locale, due sfide diverse.

Qui, a scrutinio ultimato, verranno pubblicati i risultati del voto. E seguiremo lo spoglio in diretta.

Allevi e Pilotto ai seggi

Entrambi i candidati sindaco hanno votato nella mattinata di domenica 26 giugno. Paolo Pilotto, aspirante sindaco del centrosinistra, ha votato alla scuola Rodari intorno alle 10.

Il sindaco uscente Dario Allevi, uomo del centrodestra, ha votato intorno a mezzogiorno alla scuola Tacoli, al seggio di via Vittor Pisani.

L'affluenza

A Monza domenica 26 giugno per il ballottaggio ha votato il 36,82% degli aventi diritto. Questa la rilevazione definitiva delle 23, dopo la chiusura dei seggi e i conteggi sugli elettori che si sono presentati alle urne. Il dato è in calo rispetto all'affluenza registrata durante la prima tornata elettorale quando a votare si era presentato il 46,56% dei monzesi. A Monza per le elezioni amministrative si erano presentati alle urne per scegliere il nuovo sindaco 45.902 elettori, meno della metà degli aventi diritto. Il dato relativo alla percentuale è più basso rispetto a quello di cinque anni fa quando per eleggere il nuovo sindaco aveva votato il 51,88% dei cittadini.

Allevi e Pilotto: chi sono i due candidati

Dario Allevi è stato il primo ad annunciare la candidatura . A gennaio ha comunicato che avrebbe tentato il bis per portare a termine i progetti che nei 5 anni di mandato, con la lunga parentesi del covid, non è riuscito a concludere. Confermata la sua squadra ha lanciato il cosiddetto "Modello Monza" puntando sui grandi progetti urbanistici e viabilistici che attenderanno il capoluogo nei prossimi anni. L'arrivo della metropolitana che i monzesi attendono da oltre 40 anni (la M1 a Bettola entro il 2024, e poi la M5); il rilancio della Villa Reale e dell'Autodromo che quest'anno spegnerà la 100esima candelina. Ma la fine del mandato elettorale per la sua Giunta non è stato semplice. A scatenare le critiche soprattutto il rinnovato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti: tantissime le polemiche sui social e anche durante gli ultimi consigli comunali per la presenza di bidoni e sacchi in strada in pieno giorno.

Critiche anche sul fronte della sicurezza, cavallo di battaglia della precedente campagna elettorale, con le denunce di episodi di micro criminalità in città, soprattutto nella zona della stazione. E della cultura con scelte di eventi (come la ruota panoramica a Natale) da una parte della città ampiamente criticati. Durante la campagna elettorale sui suoi manifesti sono apparse minacce di morte.

Paolo Pilotto è il candidato del centro sinistra che, per una manciata di voti, ha vinto le primarie superando il giovane e favoritissimo Marco Lamperti. La sua è una grande coalizione dove sono riunite le diverse anime della sinistra. Pilotto si è distinto per una campagna elettorale pacata e disponibile all'ascolto con la partecipazione ad eventi "termometro" della sensibilità del centro sinistra come la cerimonia per la fine del Ramadan con l'incontro con la comunità islamica di Monza, e al Brianza Pride per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt. Nel suo programma attenzione alle periferie e ai bisogni del territorio, un'idea di sicurezza totalmente diversa da quella del centro destra con progetti di prevenzione nelle scuole e nelle società sportive. E poi il tema delicatissimo dell'edilizia con il progetto di una Monza sempre più green con pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici, e e la riforestazione della città a partire dalle aree dismesse.