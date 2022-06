Elezioni comunali a Sulbiate, urne chiuse: l'attesa dei risultati

A Sulbiate i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco dopo il termine del mandato del primo cittadino Carla Della Torre che si è ricandidata. Insieme al sindaco uscente in corsa per la fascia tricolore anche Davide Brambilla.

Alle 23 di domenica 12 giugno si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio per il referendum sulla Giustizia. Lo spoglio delle schede relative alle elezioni amministrative invece prenderà il via lunedì 13 giugno alle 14. A Sulbiate ha votato il 54,28% degli aventi diritto, un dato inferiore rispetto all'affluenza di cinque anni fa (55,20%).

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni.

Chi erano i candidati a Sulbiate

E' stata una sfida elettorale a due per il comune di Sulbiate. Davide Brambilla e Carla Della Torre si sono affidati al voto dei cittadini per conquistare la guida del comune per i prossimi cinque anni. Lontani dalle logiche di partito i due candidati sono sostenuti da due liste civiche che sostengono i candidati sindaco si chiamano Più Sulbiate per Davide Brambilla e Per Sulbiate che invece appoggia il sindaco uscente Carla Della Torre.