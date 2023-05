Elezioni a Lazzate: liste e candidati

A Lazzate i cittadini il 14 e il 15 maggio dovranno scegliere tra 3 candidati sindaco. Nel paese di poco più di 7.700 abitanti da decenni feudo incontrastato della Lega il 14 e il 15 maggio scenderanno in campo 3 candidati. Con la grande novità di un centrodestra spaccato.

Andrea Fenocchio

Andrea Fenocchio si presenta come candidato della lista civica di centrosinistra Lazzate in Movimento. Sostengono il candidato sindaco e corrono per un posto in consiglio comunale:

Franco Bettin

Fabio Monti

Renzo Tonetto

Elisa Serafin

Barbara Tomaselli

Marco Vinicio Menghini

Antonella Nobile

Daniela Maria Teresa Monti

Alessandro Quarti

Paolo Pitari

Andrea Monti

Andrea Monti è sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e dalla lista civica Amo Lazzate. Sostengono Andrea Monti e corrono per un posto in consiglio comunale:

Loredana Pizzi

Giuseppe Zani

Antonio Re

Barbara Mazzarello

Marco Volpe

Kevin Silva

Daniele Barbieri

Laura Alma

Jennifer Ierardi

Luca Monti

Alessandro Pistic detto Tarozzo

Francesca Cecilia Sansone

Lorella Babetto

Lorella Babetto si presenta con Fratelli d’Italia. A sostenerla e correre per un posto in consiglio comunale:

Roberto Aiello

Massimo Imperia

Laura Pregnolato

Carlo Francesco Longoni

Lucia Aliberti

Eleonora D’Avino

Gianluca Galimberti

Erika Mascheroni

Claudio Sturaro

Elisa Sala

Barbara Cacace

Maurizio Vilella