Elezioni comunali a Nova, Fabrizio Pagani candidato sindaco: liste e nomi candidati

Tre candidati per una poltrona. A Nova Milanese sono tre i candidati sindaco per lo scranno di primo cittadino. Gli elettori il 14 e il 15 maggio dovranno scegliere tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani, Elena Maggi e Andrea Romano.

Fabrizio Pagani corre con la lista civica Vivere Nova ed è appoggiato da Pd, Nova Oggi e Domani e Cuore a Sinistra per Nova. Ecco chi lo sostiene e chi corre per un posto in consiglio comunale.

Partito Democratico

Andrea Apostolo

Irene Zappalà

Claudio Schiavon

Federica Alì

Lorenzo Castelli

Moreno Drago

Valeria Fasola

Orazio Frattaruolo

Sabina Frontino

Ugo Lina

Matilde Pagnin

Giacomo Panzeri

Rita Pagani

Andrea Sala

Claudio Sammarchi

Giovanni Zurzolo

Cuore a sinistra per Nova

Dino Ceretti

Anna Maria Pugnetti

Michele Segreto

Sisi Seregni

Francesca Faccenda

Pasquale Cascelli

Fabio Piero Agostoni

Monica Andreello

Francesco Padula

Federica Damilano

Luigi Bernardi

Sara Pezzolla

Fabio Finardi

Valeria Sironi

Lucia Speciale

Gabriele Dalla Longa

Vivere Nova Pagani Sindaco

Rossella Nigro

Aurelio Tagliabue

Antonio Zabatta

Gianni Dodaro

Patrizia Candi

Mario D’Andrea

Pino De Gennaro

Laura Furlan

Elena Orfano

Debora Orlandi

Paolo Orsenigo

Clarissa Picciolo

Daniele Sala

Gennaro Santarpia

Marina Tagliabue



Nova Oggi Domani

Roberta Ascari

Alessandra Bellotto

Annalisa Fusi

Emanuele Ayrton Pio La Coce

Giuseppe Le Voci

Benedetta Matterazzo

Tiziana Mondini

Barbara Orsenigo

Leonardo Paletta

Rosanna Quattrone

Francesco Ratti

Angelo Riva

Massimo Rubin

Alessandra Secondo

Roberta Tagliavini