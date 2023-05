Elezioni comunali a Seregno, Alberto Rossi candidato sindaco: liste e nomi candidati

Alberto Rossi, 38 anni, tenta il bis. Il sindaco uscente del comune di Seregno il 14 e il 15 maggio tenta la riconferma per il secondo mandato. Il candidato del centrosinistra sarà appoggiato da Pd, Cambia Seregno, Scelgo Seregno e da una coalizione del Terzo Polo formata da Ripartiamo, Azione e Italia Viva. Ecco chi sostiene Rossi e chi corre per un posto in consiglio comunale.

Partito Democratico

William Viganò

Laura Capelli

Patrizia Bertocchi

Giuseppe Borgonovo

Federico Buratti

Matteo Caprino

Luigia Cassina

Lorenzo Cimino

Silvia Angela Maria Crippa

Alice Gallinaro

Luca Lissoni

Chiara Mandaradoni

Renato Minotti

Badara Ndiaye

Andrea Abele Augusto Novati

Sveva Silvia Pasini

Daniel Piron

Davide Ripamonti

Daniele Santambrogio

Sharon Scrimieri

Bruno Saverio Giuseppe Sforna

Aurelio Tagliabue

Federico Tubino

Vincenzo Virgilio

Cambia Seregno

Valentino Ballabio

Gianantonio Chinellato

Lorenzo Carlo Colombo

Natale Dell’Orto

Paola Di Franco

Aminata Gueye

Benedetta Lamari

Luigi Lazzarini

Chiara Lombardo

Luca Raffaele Montecampi

Shahid Nazir

Federica Perelli

Alberto Valerio Rivolta

Elisabetta Robecchi

Susanna Ronchi

Mirko Valtorta

Mariannunciata Zanin

Scelgo Seregno

Claudia Ballabio

Nicholas Ballabio

Monica Borgonovo

Alessio Caccavale

Paolo Cazzaniga

Alex Corbetta

Maria Elena Corti

Stefano Dosio

Andrea Galafassi

Elena Galbiati

Oleksandra Konevska

Stefano Lo Jacono

Marco Mariani

Ivana Mariani

Roberto Marini

Angela Mauri

Veronica Sala

Agostino Silva

Samuele Tagliabue

Isabella Elena Trezzi

Dario Viganò

Nicola Viganò

Ripartiamo, Azione e Italia Viva

Pietro Amati

Giovanna Barbera

Paolo Besana

Sergio Biffi

Barbara Maria Borgonovo

Umberto Borgonovo

Luigi Cattaneo

Federica Colombo

Lorenzo Colombo

Maria Cristina Drogo

Melchiorre Drogo

Antonino Foti

Vanessa Teresa Iandiorio

Angela Mariani

Imelda Quaglietta

Fabrizio Radaelli

Carola Raffa

Marilisa Rodà

Elisa Maria Salvioni

Giovanni Onofrio Venier

Giampaolo Zannin

Barbara Zanutto