La classifica delle migliori scuole di Monza nel 2022

Quali sono le migliori scuole e i migliori licei a Monza e in Brianza? A tracciare ancora una volta una mappa interattiva degli istituti migliori in preparazione al mondo del lavoro e dell'università è la classifica 'Eduscopio' a cura della Fondazione Agnelli. E' stata pubblicata la classifica sulle scuole migliori d'Italia, sulla base del rendimento degli studenti nel primo anno di università e sul tasso d'occupazione per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali. Tra i migliori licei classici a Monza e Brianza c'è il Banfi di Vimercate, il Frisi di Monza invece è il "re" dei licei scientifici.

La ricerca

La mappa interattiva 2022/23 di Eduscopio.it è stata pubblicata martedì 29 novembre con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. "Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 11,6 milioni di pagine consultate".

"Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie". Una buona scuola, in prospettiva dell'università,

La classifica delle migliori scuole a Monza

Per i licei classici al primo posto c'è il Banfi di Vimercate, segue il Giulio Casiraghi a Cinisello Balsamo e in terza posizione lo Zucchi di Monza. Quarto posto per l'Ettore Majorana di Desio seguito dal Dehon di Monza e a chiudere il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio. Tra i migliori licei scientifici invece svetta il monzese Paolo Frisi con una media di voti pari a 28.08 dei diplomati all'università. A seguire, sempre a Monza, il Collegio della Guastalla e poi il Banfi di Vimercate. In quarta posizione l'Ernesto Breda di Sesto San Giovanni e poi il Federico Enriques di Lissone.

Per i licei delle Scienze Umane la classifica monzese vede in prima posizione il Carlo Porta con una media del 26.17 dei suoi diplomati negli esami universitari. Al secondo posto il Parini di Seregno seguito dall'Erasmo Da Rotterdam di Sesto San Giovanni. In quarta posizione l'istituto Maddalena di Canossa di Monza e l'Ernesto Breda. Tra i milgiori licei linguistici in un raggio di dieci chilometri da Monza a dominare la lista c'è il liceo Carlo Porta, di Monza. Secondo posto per il Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano e il Martin Luther King di Muggiò. La classifica prosegue poi con il Marcello Candia di Seregno, l'istituto Parini che si trova sempre in città e infine il Collegio Bianconi di Monza.

A completare il panorama dei liceo c'è l'artistico con il Preziosissimo Sangue di Monza in testa e il Nanni Valentini in terza posizione, dopo l'istituto Enrico De Nicola di Sesto San Giovanni. Per l'indirizzo tecnico-economico invece a trainare la lista delle scuole migliori c'è l'istituto Primo Levi di Seregno, il Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano e poi il Mosé Bianchi di Monza. Il Mapelli invece figura in ottava posizione.

Per gli istituti a indirizzo tecnico-economico la classifica annovera al primo posto il Marie Curie di Cernusco sul Naviglio, l'Enrico De Nicola di Sesto San Giovanni e al terzo posto il Mosè Bianchi di Monza. Per gli istituti professionali con indirizzo Servizi abbiamo il Ballarini di Seregno in prima posizione, al secondo posto l'Olivetti di Monza e il Meroni di Lissone.