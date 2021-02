Il 12-02-2021 è un giorno palindromo, ma non tutti sanno cosa significa

Leggerla da sinistra a destra o da destra a sinistra non cambia: il 12 febbraio 2021 è un giorno palindromo

12-02-2021: il 12 febbraio è una data polindroma. Cosa vuol dire? Che, leggerla da sinistra a destra o da destra a sinistra, non cambia. Non è la prima volta che succede, e non sarà l'ultima, ma desta comunque molta curiosità.

La parola "palindromo" deriva dal greco antico "palìn" (di nuovo) e "dròmos" (percorso). Significa dunque: "che può essere percorso in entrambi i sensi". Il termine viene applicato sia alle cifre che alle parole (es. amo, ai lati d'Italia).

Su 10mila giorni, 366 sono palindromi. Nel 2020, il 2 febbraio era un giorno palindromo per gli americani (che invertono mese e giorno). In precedenza ci sono stati il 10-02-2001 e il 21-02-2012. Ce ne saranno circa una ventina questo secolo, e circa una trentina il secolo prossimo. L'ultimo giorno palindromo sarà il 29-12-2192, dopodiché si passerà al 10-03-3001. Anche se, la più bella in assoluto, è stata nel Medioevo: 11-11-1111.