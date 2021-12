The Ferragnez, l'azienda agricola La Botanica protagonista della puntata finale

The Ferragnez è la serie del momento. Sbarcata su Amazon Prime il 9 dicembre scorso, racconta la vita senza filtri di Chiara Ferragni, Fedez e di tutta la loro grande famiglia. L'ultima puntata, la più emozionante, li mostra finalmente insieme alle piccola Vittoria. E li mostra in un contesto decisamente noto, a chi vive nei dintorni di Monza.Per la prima uscita a quattro, i Ferragnez hanno infatti scelto l'Azienda Agricola La Botanica di Lentate sul Seveso.

Qui Leone si è cimentato in tutte quelle attività che i bambini della zona (e non solo) amano fare: il giretto in sella al pony, il biberon ai vitellini (che, per la verità, è finito nelle mani di Fedez perché al bimbo non piaceva la bava dei cuccioli). E, per finire, un pic-nic sul prato con cestini di vimini e panini caserecci.

Le attività dell'azienda agricola La Botanica

Azienda agricola e fattoria didattica a pochi chilometri da Monza e da Milano, La Botanica è un vero e proprio paradiso per i più piccini. Perché, se il suo shop e i suoi ristoranti sono amatissimi dai genitori, sono proprio i piccoli ospiti i destinatari delle tante attività organizzate.

Non solo giretti col pony e biberon ai vitellini: lo staff organizza anche laboratori del pane, del gelato, del formaggio, della pizza e dei biscotti. Esperienze da vivere in famiglia, per un pomeriggio indimenticabile (gli eventi vengono pubblicati sulla pagina Facebook dell'azienda).